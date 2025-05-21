Больше 350 километров линий электропередачи модернизируют в Липецкой области

Липецкий филиал «Россети Центр» проводит масштабную программу по реконструкции и строительству энергообъектов в этом году. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на ремонт и техобслуживание сетей направят 483 миллиона рублей. Запланированы работы на 577 линиях электропередачи (ЛЭП) и 68 подстанциях мощностью 35-110 кВ, включая замену оборудования и модернизацию инфраструктуры.

Особое внимание специалисты уделяют надёжности электроснабжения населенных пунктов: капитальный ремонт пройдут 578 трансформаторных подстанций, а 30 километров воздушных ЛЭП укрепят новыми опорами и изоляторами. Для предотвращения аварийных ситуаций расчистят более 1,4 тысячи гектаров охранных зон. «Ввод новых мощностей и обновление сетей позволят обеспечить надежное энергоснабжение жителей и предприятий, создадут условия для дальнейшего экономического роста Липецкой области. Мы уделяем особое внимание этим проектам, так как они напрямую влияют на качество жизни людей и инвестиционную привлекательность нашего региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Инвестиционная программа «Липецкэнерго» на 2025 год превысит 2 млрд рублей. Помимо ремонта специалисты построят 366 километров линий электропередачи и введут 66 МВА трансформаторной мощности. Один из ключевых проектов – электроснабжение нового микрорайона Университетский в Липецке.