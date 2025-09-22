Больше 350 тысяч тонн масличных уже собрали липецкие аграрии

Рапса, подсолнечника и сои на 19 сентября в Липецкой области намолочено 358 тысяч тонн. Уборка рапса практически завершена, осталось около 10% площадей. С 54 тыс. гектаров уже получено 142 тыс. тонн рапса при рекордной для Липецкой области урожайности – 26,3 центнера с гектара. Общая площадь под рапсом в этом году – около 60 тыс. гектаров.

Сою обмолачивают все 18 муниципалитетов. Она в этом году размещена на 183 тыс. гектаров. Убрано пока 44 тыс. гектаров, с которых получено 114 тыс. тонн. Урожайность сои значительно превосходит прошлогоднюю. В среднем с одного гектара собирают по 26 центнеров. На уборку подсолнечника вышли 17 районов и округов. С 47 тыс. гектаров получено 102 тыс. тонн. Общая площадь под подсолнечником в этом году составила около 190 тыс. гектаров.

Суммарно под рапс, подсолнечник и сою в этом году отведено 433 тысячи гектаров. В прошлом году с 416 тысяч гектаров было собрано 877 тысяч тонн масличных культур, уточнили в региональном минсельхозе. «Улучшение показателей – во многом результат использования современных агротехнологий. Хотя, безусловно, в этом немалая заслуга трудолюбия, преданности своему делу и профессионализма работников АПК», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.