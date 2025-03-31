Больше 37 тысяч жителей Липецкой области будут получать повышенные пенсии с 1 апреля

На 14,75% вырастут пенсии у жителей Липецкой области. Индексация коснётся 37 660 человек — получателей социальной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Социальные выплаты назначены 22 800 жителям региона. Это граждане, которые в силу различных причин не имеющих достаточного трудового стажа и пенсионных коэффициентов, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера, отделение Соцфонда России по Липецкой области производит федеральную доплату до этого уровня. С 1 апреля выплата вырастет на 14,75%.

На аналогичный процент одновременно с социальными пенсиями повысятся пенсии по государственному пенсионному обеспечению для 14 860 человек. Это участники Великой Отечественной войны, граждане, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», военнослужащие и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы, а также пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Индексация социальных и государственных пенсий пройдёт автоматически — обращаться за перерасчётом не требуется. Жители области получат повышенные выплаты в обычные даты в апреле. Напомним, что с 1 января 2025 года в регионе на 9,5% были проиндексированы страховые пенсии 320 тысяч жителей.