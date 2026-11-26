В Липецком металлургическом колледже начались демонстрационные экзамены для студентов, обучающихся по программе «Профессионалитет». Больше 370 будущих специалистов готовятся получить дипломы в декабре и приступить к работе на предприятиях Липецкой области, сообщает региональное министерство образования.

Студенты показывают свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Будущие металлурги выполняют технологические расчёты и моделируют обработку стали, механики собирают и проверяют оборудование, электрики диагностируют системы управления, а лаборанты проводят химические исследования.

Оценивают работу выпускников преподаватели колледжей и представители предприятий региона — потенциальные работодатели. Экзамены позволяют проверить, насколько молодые специалисты готовы к решению производственных задач.Обучение проходит по федеральному проекту «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодёжь и дети».

Его особенность — тесное сотрудничество колледжей с предприятиями. Студенты осваивают востребованные специальности на современном оборудовании и получают практические навыки, необходимые для будущей работы.

«Нашим предприятиям нужны хорошо подготовленные специалисты, которые умеют работать с современным оборудованием и знают производство изнутри. Поэтому важно, что студенты ещё во время обучения осваивают реальные рабочие процессы, а работодатели участвуют в оценке их навыков. Для молодых людей это возможность получить востребованную профессию и начать карьеру в родном регионе», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.