Продукты питания, средства личной гигиены, подушки и одеяла жителям Шебекинского района Белгородской области отправили из Липецка. Гуманитарный груз сформирован при участии партии «Единая Россия» по инициативе губернатора региона, секретаря регионального отделения Игоря Артамонова. Он принял участие в отгрузке гумпомощи.

«По просьбе белгородцев отправляем груз от партии. Здесь всё, что сейчас особенно необходимо людям, которым в срочном порядке пришлось покинуть свои дома. Спасибо всем, кто помогал формировать груз. Оставаться в стороне никогда нельзя, а сейчас нам всем нужно объединиться ради одной общей цели – мира в нашей стране и безопасности её жителей», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В состав гуманитарного груза вошли продукты и предметы первой необходимости: сахар, сладости, каши и смеси для детей, чай, кофе, стиральный порошок, средства гигиены, подгузники, пелёнки, корм для животных. Клуб «28 петель» предоставил подушки и одеяла. Всего отправлено больше четырёх тонн гумпомощи.