В Ельце завершил работу уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Он находился на елецкой железнодорожной станции три дня – 21, 22, 23 января. За это время его успели посетить более 4000 ельчан и гостей как из Липецка и районов Липецкой области, так и из Воронежа, Орла, Тулы. Город воинской славы в Липецкой области стал первой точкой в туре иммерсионного музея по стране в этом году.

Одним из гостей поезда стал губернатор Игорь Артамонов.

«Музей производит сильное впечатление. Хорошо воссозданы картины войны, великой Победы, которую советский народ одержал над фашистами. Чувствуешь все тяготы и лишения людей, какие они пережили в это трагическое время. Спасибо тем, кто готовил эту экспозицию. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям»,- сказал глава региона Игорь Артамонов.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная (обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В основе – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Экспозиция была создана в 2020 году в Год Памяти и Славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением: используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники.

Уникальный передвижной музей начал свое путешествие по стране в октябре 2020 года. За время работы его посетили более 230 тысяч человек в России и Республике Беларусь, а маршрут поезда прошел через 75 городов от Бреста до Владивостока. В прошлом году состав останавливался в Липецке.

Елец в прошлом году отметил 80-летие со дня освобождения в ходе успешной Елецкой наступательной операции, проведенной войсками Красной Армии с 6 по 16 декабря 1941 года. Освобождение города 9 декабря 1941 год стало одной из первых вех на пути к святому и светлому для всех россиян празднику — 9 мая.