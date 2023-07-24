Образование детей средствами материнского капитала за первую половину 2023 года оплатили 403 семьи Липецкой области. На эти цели региональное отделение Социального фонда перечислило свыше 23 млн рублей.

Материнский капитал – это действующая в России мера поддержки семей с детьми. В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тысяч рублей, за второго ребенка – 775,6 тысячи. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, при рождении второго дополнительно положено 188,7 тысячи рублей. Средствами семейного капитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность. Кроме того, маткапитал разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя. В таких случаях также обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения.

Как сообщили в отделении СФР по Липецкой области, средства господдержки можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был не старше 25 лет, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию. Чтобы воспользоваться маткапиталом, нужно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу отделения Соцфонда по Липецкой области. «Материнский капитал – хорошее подспорье для липецких семей с детьми. Вариантов использования средств множество и все они направлены на создание условий для воспитания детей. Помимо этого, действуют региональные меры поддержки семей, а механизмы помощи постоянно совершенствуются», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.