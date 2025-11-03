Больше 400 тысяч тонн сахара произведено на заводах Липецкой области

В Липецкой области уже переработано 3,2 млн тонн сахарной свёклы нового урожая и произведено 415 тысяч тонн сахара. Переработку сладких корней в регионе ведут все шесть заводов. Их мощности позволяют суммарно перерабатывать 45 тысяч тонн свёклы в сутки и вырабатывать порядка 7 тысяч тонн сахара, сообщили в региональном минсельхозе.

Также продолжается уборка урожая. С 80% площадей, отведенных под эту техническую культуру, накопано 4 млн тонн сахарной свёклы. Площади под свёклой в текущем году превысили 118 тысяч гектаров. Лидер по валовому сбору сахарной свёклы — Добринский район. Там уже накопали 668 тыс. тонн. Урожайность корнеплода в этом году очень хорошая. В среднем с одного гектара аграрии региона собирают по 431 центнеру. В Лев-Толстовском районе средняя урожайность составляет почти 530 ц/га, а в Чаплыгинском – превышает 535 ц/га.

«Сбор урожая – это своего рода итог большой работы наших аграриев, старт которой был дан даже не весной, а еще раньше. Это и техническое перевооружение, и подготовка кадров, и формирование запасов удобрений, семян, ГСМ и прочего, и в целом стратегия развития хозяйств. Видно, что все это было проведено успешно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.