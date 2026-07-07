Больше 450 спектаклей за сезон поставил Липецкий театр кукол

Липецкому государственному театру кукол исполнился 61 год. Завершившийся сезон стал одним из самых насыщенных в его истории: 460 спектаклей, 53 тысячи зрителей.

В апреле театр отправился на гастроли в Мурманск в рамках «Большие гастроли», в мае – показал спектакли в Белгороде. На фестивале «XVI Славянские театральные встречи» актёрский дуэт Александры Токаревой и Наталии Филипченко был признан лучшим за работу в спектакле «Жить не тужить».

В сезоне театр активно работал в муниципалитетах Липецкой области, а также запустил новые форматы – квесты, экскурсии по закулисью, читакли и студийные работы. Для самых маленьких зрителей состоялись четыре премьеры: «Солнышко и снежные человечки», «Теремок», «Али-Баба и разбойники», «Крошка Енот». Каждая постановка – о дружбе, смелости и доброте.

«Театр кукол – это не просто развлечение для детей, а важный инструмент воспитания. Через сказку ребёнок учится отличать добро от зла, сопереживать и мечтать. Отрадно, что наш театр не только сохраняет традиции, но и смело пробует новые форматы, оставаясь востребованным у зрителей разного возраста», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.