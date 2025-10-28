Больше 450 жителей Липецкой области претендуют на премию «Россия – страна возможностей»

Завершился приём заявок на второй сезон премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». От жителей Липецкой области поступило 474 заявки. Впереди – оценка экспертного совета и народное голосование, которые определят финалистов и победителей.

Заявочная кампания второго сезона премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовала 26 сентября. Общее количество заявок – более 58 тысяч. Самыми популярными стали номинации «Образование», «Культура» и «Добрые дела» – именно эти направления чаще всего отражают деятельность участников, направленную на помощь другим и развитие своих регионов, считают органимзаторы. В числе претендентов – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса.

Сейчас заявки проходят технический отбор: проверяется завершённость каждого раздела анкеты, пройденные тестирования, наличие видеовизитки и оценки сообществом – не менее 10-ти человек, для которых участник создаёт возможности, должны подтвердить его деятельность. К следующему этапу допускаются только те претенденты, которые выполнили все условия. Их заявки передают экспертному совету, состоящему из 268 человек – представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций. Эксперты оценивают каждую заявку по нескольким критериям: масштаб пользы деятельности для других, количество благополучателей и наличие подтверждённых результатов. Так выявляются те, чья деятельность оказывает реальное влияние на жизнь и профессиональное развитие окружающих.

По итогам экспертной оценки 100 анкет финалистов выйдут в этап народного голосования, которое будет проводиться в национальном мессенджере MAX. В ходе голосования жители страны смогут отметить тех, чьи истории и достижения вдохновили их больше всего. Итоговая оценка будет определяться на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования. Финалисты и победители премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут объявлены в декабре 2025 года. Они получат поддержку в реализации своего проекта, возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», медийную поддержку информационных партнёров «Новости Mail» и «Дзен», доступ к образовательным программам онлайн-платформы «Диалог» и академии творческих индустрий «Меганом», примут участие в стажировках проекта «Твой ход», а также их ждут специальные возможности от партнёров: индивидуальное сопровождение лауреатов спецноминации «Страну меняют люди», участие в программе наставничества совместно с Движением Первых, приглашения на форумы и образовательные программы Росмолодёжи.

«474 заявки от жителей Липецкой области – это яркое подтверждение того, что в нашем регионе много талантливых, инициативных людей, готовых менять жизнь к лучшему. Желаю нашим участникам успешно пройти экспертную оценку и получить в народном голосовании», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.