Больше 47 тысяч жителей Липецкой области получают надбавку по уходу к пенсии

Региональное Отделение Социального фонда России автоматически оформляет выплату по уходу за инвалидами I группы и пенсионерами старше 80 лет. В 2026 году её размер составляет 1,5 тысячи рублей.В Липецкой области более 47 тысяч граждан получают надбавку к пенсии по уходу за людьми с инвалидностью I группы и пенсионерами, достигшими 80-летнего возраста. С прошлого года Отделение СФР по Липецкой области назначает эту выплату в беззаявительном порядке — то есть автоматически, без необходимости подавать заявление.

«Цифровизация сферы социального обслуживания и предоставления государственных услуг позволила нам значительно продвинуться в работе по улучшению обслуживания населения. Автоматическое оформление надбавки по уходу — это именно тот случай, когда технологии работают на человека. Но за каждым таким решением стоит реальная забота о ветеранах, о людях с инвалидностью, о наших старших гражданах. Мы продолжим делать всё, чтобы липчане чувствовали внимание и поддержку», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Важное нововведение: для получения надбавки больше не требуется обязательное наличие ухаживающего лица. Выплата производится как к страховой пенсии, так и к пенсии по государственному пенсионному обеспечению.Если за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы кто-то ухаживает, этот период засчитывается в страховой стаж трудоспособного гражданина. Кроме того, он признаётся уважительной причиной отсутствия дохода при назначении единого пособия. При подтверждении ухода в страховой стаж ухаживающего будет зачтено 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента за каждый полный год.

Подать заявление об учете страхового стажа можно в клиентской службе регионального Отделения СФР по месту жительства лица, за которым осуществлялся уход. При раздельном проживании следует предоставить письменное подтверждение нетрудоспособного или его законного представителя.Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.