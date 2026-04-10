Больше 5,5 тысячи электронных сертификатов на средства реабилитации активировали жители Липецкой области с начала года

Отделение Социального фонда России по Липецкой области продолжает оформлять электронные сертификаты на технические средства реабилитации (ТСР) для жителей региона, получивших инвалидность. Документ выдается строго в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Если человеку необходимо сразу несколько видов ТСР, их все можно указать в одном заявлении.

С начала текущего года липчане уже активировали 5 538 электронных сертификатов и приобрели ортопедическую обувь, трости, костыли, кресла-коляски различных модификаций, слуховые аппараты и другие средства реабилитации. На эти цели направлено свыше 130 миллионов рублей.

На каждый вид ТСР выдается отдельный сертификат. Он привязывается к карте платежной системы «МИР», выпущенной любым банком РФ. В случае если житель региона с инвалидностью приобретет изделие по цене, превышающей номинал сертификата, разницу следует оплатить из собственных средств.

Получить ТСР можно двумя способами: с помощью электронных сертификатов и в натуральном виде. Если средства реабилитации были приобретены на собственные средства до 1 января 2025 года, то региональное Отделение Соцфонда возместит расходы за самостоятельную покупку.

Для получения электронного сертификата нужно подать заявление через Госуслуги, в МФЦ или в клиентских службах Отделения Социального фонда по Липецкой области. При обеспечении ТСР в натуральной форме заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, а для паллиативных больных — в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления, пояснили в липецком СФР.

