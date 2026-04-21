Больше 50 ИИ-решений разработали и внедрили в Липецкой области

Липецкая область представила опыт цифровой трансформации на Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Глава региона Игорь Артамонов рассказал коллегам о ключевых достижениях субъекта в сфере цифровизации государственного управления.

В регионе внедрено более 50 решений с использованием искусственного интеллекта в ключевых сферах.

«Основная цель цифровой трансформации – сократить административные барьеры и рутинную нагрузку на специалистов, чтобы сосредоточить усилия на содержательной работе, ускорении предоставления услуг и развитии территорий», – отметил Игорь Артамонов.

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений, распознавания документов и аналитики уже работают в лесном хозяйстве, архивном деле, молодёжной политике, транспортной отрасли, в финансовой сфере и ветеринарии. В медицине искусственный интеллект помогает врачам ставить диагнозы и оформлять документацию. Сервис «Забота» объединил меры поддержки в единую цифровую платформу: жители могут в пару кликов узнать о положенных льготах, подать заявление и отследить его статус.

Бот на базе искусственного интеллекта анализирует проблемы, о которых жители пишут в домовых чатах, и помогает Государственной жилищной инспекции оперативно реагировать на сигналы. Также с помощью ИИ контролируется продажа алкоголя – система фиксирует нарушения в режиме реального времени и помогает пресекать нелегальную торговлю.

Совместно с Госавтоинспекцией реализуется проект по профилактике дорожно-транспортных происшествий. С ноября 2025 года в онлайн-картах появились предупреждения об аварийно-опасных участках на дорогах региона. Координаты предоставили сотрудники ГИБДД. Когда водитель подъезжает к такому месту, навигатор подаёт визуальный и звуковой сигнал.

«Технологии – это инструмент. Наша цель – чтобы жители чувствовали, что их проблемы решаются быстро, а государство работает эффективно. Мы продолжаем внедрять лучшие цифровые практики, делая жизнь в регионе удобнее и безопаснее», – подчеркнул губернатор.