Больше 50 тысяч предпринимателей получили поддержку Центра «Мой бизнес» Липецкой области за шесть лет

Центр «Мой бизнес» Липецкой области отметил шесть лет со дня основания. Торжественная конференция собрала свыше 100 гостей – представителей региональной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов, банков, общественных организаций и делового сообщества.

За шесть лет специалисты центра оказали порядка 50 тысяч услуг предпринимателям, самозанятым и гражданам, планирующим открыть свое дело. Сегодня на одной площадке в формате «единого окна» объединены все региональные институты поддержки бизнеса: здесь можно бесплатно проконсультироваться, обучиться, вывести компанию на экспорт, получить поддержку в развитии и масштабировании бизнеса.

Как подчеркнули участники конференции, в сложные периоды пандемии и санкционного давления центр стал для предпринимателей не просто консультационной службой, а стратегическим партнером. Особую роль играет структурное подразделение Центр поддержки экспорта. Только за 2025 год заключены экспортные контракты на сумму свыше 1 млрд рублей.

Успехи липецкой системы поддержки бизнеса получили высокую оценку на федеральном уровне. За время работы центр «Мой бизнес» стал не только деловой, но и общественной площадкой. Здесь реализуют федеральный партийный проект «Выбирай своё», проводят конкурсы журналистских очерков о предпринимателях, возрождают Аллеи Славы и участвуют в благотворительных акциях.

«Бизнес – это сложное многокомпонентное занятие, требующее разносторонних знаний и навыков. Липчанам повезло. В регионе понимают значимость вклада МСП в экономику и совершенствуют меры поддержки предпринимателям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.