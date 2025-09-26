Больше 500 тысяч тонн масличных культур уже собрали липецкие аграрии

Рапса, подсолнечника и сои на 25 сентября в Липецкой области намолочено 515,6 тыс. тонн. Общая площадь под этими культурами в этом году составляет 433 тыс. гектаров. Регион нацелен на получение рекордного урожая масличных культур, сообщили в минсельхозе Липецкой области.

Уборка рапса в регионе практически завершена. Осталось домолотить меньше 10%. Уже получено 143,9 тыс. тонн рапса при рекордной для Липецкой области урожайности – 26,6 центнера с гектара. В Добровском, Становлянском округах и Хлевенском районе аграрии собирают с одного гектара по 30 центнеров и больше. Общая площадь под рапсом в этом году – около 60 тыс. гектаров.

Сои намолочено 188,3 тыс. тонн. Её урожайность почти на 30% превосходит прошлогоднюю и составляет 25 центнеров с гектара. Лидеры по урожайности – Добринский и Лев-Толстовский районы. Там с одного гектара собирают более 27 центнеров. В этом году соя размещена на 183 тыс. гектаров. Подсолнечник убирают во всех муниципалитетах. Получено 183,4 тыс. тонн. Общая площадь под подсолнечником в этом году составила около 190 тыс. гектаров.

В прошлом году в регионе с 416 тысяч гектаров было собрано 877 тысяч тонн масличных культур. «Пока получаем только положительные вести с полей. Надеемся, что вся уборочная будет именно такой, верим в профессионализм наших аграриев», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.