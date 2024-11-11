Все шесть сахарных заводов Липецкой области активно перерабатывают свёклу нового урожая. Сахаристость свеклы в этом году очень хорошая. По данным Союза сахаропроизводителей России, на 1 ноября текущего года она составляла 19,22%. Это второй показатель в стране. Из одинакового объема свёклы, 3,2 млн тонн, в этом сезоне сахара выработано на 54 тысячи тонн больше – 504,5 тысяч тонн. Переработка сладкого корнеплода продолжается.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, по производству сахара Липецкая область продолжает удерживать второе место в стране. По сахаристости и выходу сахара регион входит в топ-5 российских регионов. На этой неделе липецкие аграрии преодолели планку в 4 млн тонн сахарной свёклы. Сладкий корнеплод осталось выкопать менее чем с двух тысяч гектаров.

«Уборка сахарной свёклы в регионе подходит к завершению. На финишной прямой мы видим неплохие результаты работы наших аграриев. Липецкая область – в лидерах по показателям этой технической культуры и производству сахара»,– отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.