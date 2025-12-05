Больше 54 млн рублей выплатило Отделение СФР по Липецкой области правопреемникам пенсионных накоплений

Отделение Социального фонда России по Липецкой области с начала 2025 года выплатило 54 млн рублей средств пенсионных накоплений 818 правопреемникам умерших жителей региона. Эти средства формируются за счет страховых взносов работодателей и доходов от их инвестирования и могут быть унаследованы родственниками или лицами, указанными самим гражданином.

Каждый гражданин, у которого есть пенсионные накопления, имеет право заранее определить, кому они перейдут. Для этого необходимо подать заявление в любое отделение СФР (в том числе в Липецкой области) и указать своих правопреемников и доли, в которых средства будут распределены. В первую очередь средства пенсионных накоплений передаются детям, в том числе усыновленным, супругам и родителями или усыновителям. Если у гражданина нет никого из ближайших родственников, выплаты могут получить его братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений правопреемники могут в течение шести месяцев с месяца смерти родственника. Решение Отделение СФР по Липецкой области выносит на седьмой месяц. Единовременная выплата средств поступает на счет, указанный в заявлении на следующий месяц после вынесения решения.По всем вопросам можно обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.

«Липецкая область является пилотным регионом по внедрению новых услуг Социального фонда России. Мы нацелены на то, чтобы социальные услуги в регионе становились максимально понятными и удобными, а жители получали их без задержек», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.