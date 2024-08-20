В регионе

Больше 540 служебных задач выполнили спецподразделения Росгвардии в Липецкой области с начала года

18 минут назад

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Итоги работы спецподразделений за семь месяцев подвели в Управлении Росгвардии по Липецкой области. Так, сотрудники ОМОН «Легион», СОБР и СОБР «Феникс» привлекались к выполнению 545 служебных задач и специальных мероприятий в регионе и за его пределами.

Как сообщили в ведомстве, по подозрению в совершении преступлений и нарушению административного законодательства было задержано 195 граждан. Специалистами-взрывотехниками ОМОН «Легион» Росгвардии за отчётный период выполнено более 100 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезвреживанию опасных предметов. Кроме того, росгвардейцы продолжают выполнять служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Силы специального назначения Росгвардии оснащены современными образцами вооружения, военной и специальной техникой, высокотехнологичными системами разведки, огневого поражения и разминирования, позволяющими выполнять задачи в любых условиях», – отметили в Управлении Росгвардии по Липецкой области.

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