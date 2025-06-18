Больше 6 млрд рублей вложит инвестор в строительство нового завода в ОЭЗ «Липецк»

В ОЭЗ «Липецк» будут производить изоляционные материалы. Соглашение о строительстве нового завода на Елецком участке экономической зоны подписали вице-губернатор региона Сергей Курбатов и генеральный директор компании «Изоляционные технологии» Павел Барков. Объём инвестиций в проект составит порядка 6,3 млрд рублей.

На участке 17,2 гектара планируется строительство завода, который будет производить гидроизоляцию битумно-полимерную, утеплитель, композитную мембрану, базальтовый утеплитель. Данная продукция востребована как в промышленном строительстве, так и в жилом секторе. Причём на всех этапах: от котлована до кровли.

«Инвестпроект крупный – с большими вложениями, и важный для развития строительной отрасли. Он наглядно показывает, как особые экономические зоны помогают привлекать в регион крупных инвесторов и создавать современные производства», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Строительство будет этапным. Первую очередь планируют запустить в четвёртом квартале 2026 года, окончание строительства – 2030 год. На предприятии планируют создать 180 рабочих мест.

«Этапная реализация проекта с выходом на полную мощность к 2030 году демонстрирует серьезные намерения инвестора и долгосрочные перспективы развития предприятия. Мы со своей стороны обеспечим проекту необходимую поддержку», – резюмировал Игорь Артамонов.