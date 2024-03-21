Хирургический корпус областной детской больницы строится в Липецке в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здание будет пятиэтажным. В нём планируют разместить оперблок; травмпункт; кабинеты рентгена, КТ, МРТ; отделения нейрохирургии, травматологии и ортопедии, гнойной и плановой хирургии, лор-отделение.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, количество операций вырастет с 4,5 тыс. до 6,5 тыс. в год. Новое оборудование позволит проводить операции, за которыми раньше жители региона ездили в федеральные клиники. Более того,оперировать в Липецке планируют детей из Орла, Тамбова и Курска.

«В развитие медицины в регионе вкладываются большие средства – как федеральные, так и региональные. Новые медучреждения возводятся и в областном центре, и в муниципалитетах. Кроме того, мы стараемся улучшать условия и в уже существующих учреждениях здравоохранения. К примеру, в этом году направляем миллиард рублей на ремонт поликлиник», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.