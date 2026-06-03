Больше 60 000 тонн огурцов и салатов собрали в Липецкой области за пять месяцев

За пять месяцев текущего года в четырёх тепличных комплексах Липецкой области получено 61 500 тонн огурцов, томатов и салатов.

На 2 июня текущего года, по оперативным данным регионального минсельхоза, выращено 35 150 тонн томатов, 25 400 тонн огурцов и 950 тонн салатов. Напомним, огурцы в регионе выращивают в Данковском, Елецком, Усманском и Хлевенском округах. Томаты собирают в Данковском, Елецком и Усманском округах. Салаты выращивают только в Елецком округе.

Площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания овощей в регионе превышает 220 гектаров. Это тепличные комплексы 4-го и 5-го поколения. Урожайность там выше, чем в обычных теплицах. Предприятия продолжают работать над повышением урожайности и расширением ассортимента, подчеркнули в минсельхозе Липецкой области.

«Липецкая область уверенно укрепляет статус одного из ключевых регионов России по производству защищенного грунта. 61 500 тысячи тонн овощей и салатов всего за пять месяцев — это результат внедрения современных технологий в тепличных комплексах четвертого и пятого поколения. Наши аграрии наращивают объемы, обеспечивая жителей нашей страны качественной и свежей продукцией», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.