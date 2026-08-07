Больше 60 мест для съемок выявили первые менеджеры кинолокаций Липецкой области

Образовательный курс «Менеджер кинолокаций» прошел в Липецкой области. За три дня участники освоили основы профессии, исследовали 66 перспективных объектов для съемок и сформировали команду специалистов, которые смогут сопровождать кинопроекты и развивать региональную базу кинолокаций. Менеджеры кинолокаций будут подбирать съемочные площадки, взаимодействовать с собственниками объектов и помогать организовать съемочный процесс. Появление таких специалистов поможет привлечь в регион новые кинопроекты.

Практическая часть курса прошла в Липецке и Ельце. Участники обследовали исторические кварталы, учреждения культуры, природные территории и памятники архитектуры, а также обучились взаимодействию с владельцами объектов и оценке площадки с точки зрения организации съемок. Теперь эта работа будет продолжена, а база кинолокаций Липецкой области — пополняться новыми площадками.

Проект «КиноПлатформа Липецкой области» реализован при поддержке правительства Липецкой области и Росмолодёжь.Гранты. На платформе уже доступны образовательные программы, конкурсы и отраслевые мероприятия. В ближайшее время ее дополнят каталоги кинолокаций, специалистов киноиндустрии и актеров региона. В конце августа команда проекта отправится в новую экспедицию по Липецкой области, чтобы открыть новые площадки для съемок.

«Липецкая область много раз становилась местом для киносъемок – и в советские годы, и в последние. Это не просто проекты, у которых есть начало и конец. Это и вклад в туристическую привлекательность, потому что потом люди приезжают на знакомые по кинолентам места. Это и стимул для экономики и развития территорий, а также чувство гордости и радости для жителей, когда они видят кадры с родными местами на экране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.