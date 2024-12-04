Больше 60% выпускников Липецкой области идут учиться в колледжи и техникумы после девяти классов. Свыше 85% молодых специалистов, окончивших учреждения среднего профессионального образования, трудоустраиваются по специальности.

Во многом этому способствует федеральный проект «Профессионалитет». В Липецкой области он успешно работает в Липецком металлургическом колледже (Металлургический кластер), Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий (кластер «Цифровое машиностроение»), Липецком медицинском колледже (кластер «Здравоохранение Липецкой области») и в ЛГТУ (кластер «Цифровизация энергетики»).

В 2025 году образовательно-производственный кластер «АгроХимБиоТех» появится в Елецком государственном университете имени И.А. Бунина на базе агропромышленного института. Здесь будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков. В первый год по федеральной программе «Профессионалитет» будут учиться 150 первокурсников.

«Основная задача «Профессионалитета» – качественно подготовить специалистов, которые будут востребованы и трудоустроены на предприятиях Липецкой области. Студенты получают практические навыки, которые максимально приближены к реальным рабочим условиям», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным аналитического доклада «Профессионалитет: новый взгляд на карьеру рабочего», подготовленного АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минпросвещения России и 38 экспертами, 74% старшеклассников в стране планируют продолжать обучение в колледже после окончания школы. Рост популярности рабочих специальностей проявился в увеличении числа заявлений на прием в колледжи и техникумы. В 2024 году в России 1,25 млн абитуриентов подали заявления на поступление в учреждения СПО. Из них 57% считают, что учиться в колледже и получать рабочую специальность престижно и полезно.