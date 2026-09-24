Больше 600 медработников трудоустроились в больницы и поликлиники региона с начала года

В Липецкой области растёт число медиков, приходящих работать в больницы и поликлиники. Лидером по привлечению среднего медицинского персонала стала липецкая больница скорой медицинской помощи. Сюда практически одновременно трудоустроились 25 медсестёр.

Всего с начала года в медучреждения региона пришли 444 средних медицинских работника и 164 врача. В области продолжает действовать губернаторская мера поддержки для специалистов, приезжающих из других регионов. Им предоставляются выплаты от 1,5 до 5 млн рублей. По этой программе в регион уже привлечено 350 докторов.

«Мы видим, что ситуация с кадрами в здравоохранении постепенно меняется к лучшему. Особенно радует, когда молодые специалисты выбирают сложные направления – такие, как работа в больнице скорой помощи. Это говорит о высоком уровне подготовки и ответственном подходе. Будем продолжать поддерживать медиков, чтобы они приезжали и оставались работать в регионе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.