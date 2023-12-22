Около 75 километров сетей водоснабжения и водоотведения в этом году проложено в Липецкой области в рамках федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда». Новые сети появились в десятке населённых пунктов региона – в сёлах нескольких муниципалитетов, а также в Усмани, Липецке и Ельце.

Самый крупный проект этого года реализован как в елецком микрорайоне Черная слобода. Там не только проложили 19 километров сетей водоснабжения и водоотведения, но и построили канализационную насосную станцию. Коммунальные сети обеспечат качественным водоснабжением более 600 участков нового микрорайона.

Коммунальные сети подвели к новостройкам в строящемся микрорайоне «Взлётный», а также к новому детскому саду в Липецке. Среди других крупных проектов реализованных благодаря федеральному проекту «Жилье» – сети водоснабжения в Липецком районе, где на два села – Косырёвку и Кулешовку – приходится в общем около 25 километров новых труб.

Во всех муниципалитетах-участниках федерального проекта сети прокладывают по новым улицам, где этого не было коммуникаций и сейчас ведётся активное жилищное строительство, в том числе выделены участки для многодетных семей.

«Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».