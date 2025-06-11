Больше 70 образовательных учреждений Липецкая область планирует отремонтировать в ближайшие несколько лет

Рекордное количество школ и детсадов планируют ремонтировать в Липецкой области в 2026-27 годах. Как сообщил в своём ежегодном отчёте губернатор региона Игорь Артамонов, речь идёт о 75 учреждениях. Поможет новый нацпроект «Молодёжь и дети». 10 школ в работе в этом году.

«Создание современных образовательных пространств – это инвестиции в будущее нашего региона, – отметил губернатор. – Мы делаем всё, чтобы у детей Липецкой области были равные возможности для качественного обучения и всестороннего развития, независимо от того, живут они в городе или на селе».

Также глава региона напомнил, что в регионе строятся мегашколы. Одна из таких – на 1224 места – в прошлом году открылась в Лебедяни. В этом году ещё две примут учеников в Липецке. В Елецком это будет уже вторая школа для микрорайона, а во Взлётном самая большая в регионе – на 1500 мест.