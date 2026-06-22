Больше 7000 медработников Липецкой области получают социальную выплату от Соцфонда

Более 7000 медицинских работников Липецкой области уже получают ежемесячную социальную выплату от Отделения Социального фонда России, и с начала 2026 года на эти цели направлено свыше 605 миллионов рублей.

Размер поддержки варьируется от 4,5 до 50 тыс. рублей в зависимости от должности, типа учреждения и численности населения в населённом пункте. Самые высокие суммы предусмотрены для врачей, работающих в малых городах и сёлах с населением менее 50 тысяч человек, — там ежемесячная выплата достигает 50 тысяч рублей, а для среднего медперсонала — 30 тысяч. В центральных районных, районных и участковых больницах, расположенных в городах с населением от 50 до 100 тысяч жителей, врачи получают 29 тысяч рублей, а медсёстры и фельдшеры — 13 тысяч. В крупных населённых пунктах с численностью свыше 100 тысяч человек выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста.

Самое удобное, что подавать заявление не нужно — выплата назначается беззаявительно. Медицинские организации каждый месяц формируют электронный реестр сотрудников, имеющих право на получение денег, и передают его в региональное Отделение СФР. В реестре указываются все необходимые данные: сведения о работнике, рассчитанный размер выплаты и основание для расчёта.

Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Подписывайтесь на официальный канал Отделения СФР по Липецкой области в мессенджере MAX.