Больше 750 старшеклассников Липецкой области стали участниками масштабного профориентационного урока

Более 750 старшеклассников Липецкой области приняли участие в масштабном профориентационном уроке, который прошел 16 марта в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном». Темой единого дня занятий стало развитие промышленности и популяризация инженерных профессий. Площадками для открытого диалога стали 11 учебных заведений региона. Уроки прошли в школах Липецка, Ельца, города Грязи, Тербунов, Боринского и Хрущёвки Липецкого округа. Спикерами выступили вице-губернатор области Сергей Курбатов, министр промышленности, инвестиций и науки региона Евгения Локтионова, ее заместитель Михаил Путилин, а также руководители ОЭЗ «Липецк» и представители компаний-резидентов экономзоны.

Главной темой встреч стали промышленный суверенитет страны и роль молодых кадров в экономике региона. В отличие от традиционных лекций, уроки носили практико-ориентированный характер. Руководители предприятий на личных примерах рассказали ученикам 8-11-х классов о том, какие инженерные специальности сегодня наиболее востребованы, какие технологии приходят на производство и какие карьерные перспективы ждут молодых специалистов в Липецкой области.

Организаторы отмечают, что проведение единого урока с участием первых лиц промышленности помогает повысить престиж рабочих и инженерных профессий, а также дает старшеклассникам возможность узнать о перспективах трудоустройства в ведущих компаниях региона. По итогам «Разговоров о важном» многие школьники выразили желание посетить предприятия с экскурсиями, чтобы увидеть современное производство своими глазами.

«У экономики Липецкой области хорошие успехи и благоприятный прогноз на будущее. Всех, кто выберет наш регион для жизни и карьеры, ждут интересные предложения и перспективы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.