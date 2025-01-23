Платформа «Забота.Кадры», Центр молодёжной карьеры, кадровые центры «Работа России» и выезды карьерных консультантов в учебное заведение помогают студентам Липецкой области найти работу, удачно начать профессиональную карьеру.

В апреле 2024 года регион вошёл в федеральный пилотный проект, по которому все выпускники вузов и ссузов трудоустраиваются по специальности. А уже в мае 2024 в Липецкой области начала действовать система «Забота. Кадры». За это время к ней были подключены более 15300 студентов выпускных курсов. Примерно две трети нуждались в помощи при трудоустройстве. Большинству из них нашли работу по специальности благодаря сопровождению специалистов кадровой службы «Работа России».

Платформа «Забота. Кадры» позволяет взаимодействовать с выпускниками через телеграм-бот. Карьерный консультант, закреплённый за каждым выпускником, осуществляет его полное онлайн-сопровождение на карьерном пути. Подбирает актуальные вакансии, оказывает помощь в составлении резюме, подготавливает к собеседованию и устраивает встречу с работодателем, поддерживает в период после трудоустройства, консультирует по возникающим правовым вопросам. В топе профессий – сварщик, электрик, оператор станков с программным управлением, механик, учитель. Очень востребованы специальности овощевода, водителя автомобиля, монтажника и др. Заработная плата в этих сферах – от 50 000 рублей.

Помощь в выстраивании профессиональной карьеры сегодняшним студентам оказывают в Центре молодёжной карьеры. Это уникальная площадка, совмещающая в себе как традиционные методы профориентационной работы, так и современные: VR-технологии, мастермайнд, нетворкинг и другие. Комплекс услуг Центра молодёжной карьеры разнообразен: от карьерного консультирования до организации встреч с работодателями, от помощи в создании резюме и поиске вакансий до психологической поддержки.

По пятницам в Центре молодёжной карьеры проходят карьерные марафоны для студентов колледжей и ВУЗов. На них молодые люди могут поближе познакомиться с ведущими предприятиями региона, лично пообщаться с работодателями, задать им все интересующие вопросы. Центр молодёжной карьеры активно сотрудничает с образовательными учреждениями и предприятиями региона, что позволяет предлагать молодым людям актуальную информацию о рынке труда и востребованных компетенциях.

В настоящее время ведется планомерная работа с выпускниками профессиональных образовательных организаций 2025 года, на сегодняшний день уже внесено в систему «Забота. Кадры» более 6000 выпускников этого года – это больше половины от их общего числа.

«Мы заинтересованы в том, что служба занятости, учреждения профессиональной подготовки, предприятия совместно решали кадровые вопросы, выстраивая долгосрочную стратегию. Они должны помогать выпускникам школ делать правильный выбор, куда пойти учиться, и потом сопровождать специалистов, помогать им в прохождении практики. Тогда у нас не будет дефицита трудовых ресурсов и безработицы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.