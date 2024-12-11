Больше 77 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Липецкой области в 2024 году, в том числе 45 тысяч – в рамках летней оздоровительной кампании. В регионе работало 15 загородных и 361 пришкольный, 87 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций и 44 палаточных. Итоги их работы обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей под председательством вице-губернатора Юлии Котляровой, которая поблагодарила за достойное проведение оздоровительной кампании.

На заседании отмечено, что в этом году доля отдохнувших детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, увеличилась на 20%. Кроме того, загородные лагеря Липецкой области приняли свыше 700 ребят из Белгородской и Курской областей, а также 145 – из Володарского округа ДНР.

Обсудили досуговые мероприятия в лагерях. Так, в кластере загородных лагерей проводились мастер-классы «Палитра профессий», в которых приняли участие больше 500 детей из лагерей «Орлёнок», «Ёлочка» и «Чайка». Их провели мастера из колледжей и техникумов Липецкой области. Также в течение лета в лагерях региона прошли профильные смены «Движения первых», «Орлят России», а также заезды, посвященные Году семьи. В лагере «Звёздный» прошла профильная смена правоохранительной направленности для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Отдельно поговорили о модернизации «Прометея». Здесь уже построили пять быстровозводимых корпусов, благоустроили центральную площадь, обновили фонтан, костровую, капитально отремонтировали стадион. В лагере отдохнуло около 2500 детей.

«Такой спортивной инфраструктурой, как в «Прометее», лагерь может гордиться. Здесь можно проводить не только занятия для отдыхающих, но и организовывать сборы и соревнования для воспитанников спортшкол. Разумеется, обновление «Прометея» продолжится. В планах – полностью обновить столовую и медблок», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.