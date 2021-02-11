В течение двух дней 9 и 10 февраля автоинспекторы Липецкой области несли дежурство вблизи школ и детских садов, выявляя нарушения правил перевозки детей.

Надо отметить, что все больше автомобилистов стали ответственнее относиться к безопасности своих маленьких пассажиров. По их единодушному мнению, безопасность ребенка – главнее всего и не зависит от дальности расстояния. Но так считают не все. Есть еще и такие несознательные родители, которые подвергали своих детей опасности. С ними автоинспекторы провели разъяснительные беседы, а также составили протоколы об административном правонарушении.

Всего за два дня проведения проверок дорожные полицейские выявили 85 случаев неиспользования детских удерживающих устройств. Теперь всем нарушителям придется заплатить штраф.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности – тысяча рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.

Госавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения и не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности расстояния.

Детские удерживающие устройства относятся к изделиям, подлежащим обязательной сертификации. Поэтому при их покупке взрослые должны помнить, что, только приобретая удерживающее устройство, соответствующее установленным требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» они смогут обеспечить безопасность малышей в автотранспорте. Если качество устройства вызывает какие-либо сомнения, то по требованию покупателя продавец обязан предъявить сертификат соответствия, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.