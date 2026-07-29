Больше 800 липчан подали заявки на участие в Международной премии «КАРДО»

Подведены итоги заявочной кампании Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свыше 51 тысячи человек из 89 регионов России и 173 стран мира заявились на участие в онлайн-этапе. В их числе 843 жителя Липецкой области, которые смогут побороться за выход в Гранд-финал и победу.

В ближайшее время эксперты приступят к оценке конкурсных работ участников. По итогам будут определены конкурсанты, которые продолжат участие в IX сезоне «КАРДО». Кроме онлайн-отбора, в течение сезона также пройдут региональные и национальные этапы проекта, где у участников будет возможность проявить себя в таких направлениях, как: BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, брейкинг, хип-хоп, граффити, рэп, диджеинг и кикскутеринг. Победители получат возможность принять участие в Гранд-финале.

Гранд-финал IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке. Победителей и призеров проекта ждут денежные призы, грантовая поддержка, работа с наставниками и экспертами, сотрудничество с партнерами проекта, медийное сопровождение, а также новые возможности для профессионального развития и реализации собственных инициатив.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

«Направления конкурса – современные и интересные молодежи. Это не просто субкультура, это спорт, искусство, общие интересы. Липецкая область старается поддерживать молодое поколение не только в плане учебы и начала карьеры, но и создает условия, чтобы молодые люди чувствовали себя свободно, занимались творчеством и саморазвитием», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.