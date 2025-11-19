Больше 800 сложнейших операций в год проводят липецкие нейрохирурги

В самых тяжёлых случаях борются за жизнь пациентов врачи Липецкой областной клинической больницы. Одну из таких операций провёл сегодня заведующий отделением нейрохирургии Сергей Буров.

Пациентке 62 лет с крупной опухолью головного мозга и частичной потерей речи требовалось срочное хирургическое вмешательство. Работа требовала ювелирной точности: с помощью микроскопа с 2,5-кратным увеличением хирург бережно отделял патологические ткани, сохраняя жизненно важные структуры мозга. Операция длилась три часа. Женщина сможет вернуться к полноценной жизни.

«За каждой спасённой жизнью – огромный труд и высочайшее мастерство наших медиков. Это настоящие герои, которые ежедневно совершают чудо. От всей души благодарю их за эту работу. Липецкая область гордится своими врачами», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Проведение таких высокотехнологичных операций стало возможным благодаря масштабному оснащению нейрохирургического отделения. В распоряжении врачей – передовое диагностическое и операционное оборудование, от компьютерных и магнитно-резонансных томографов до аппаратов, позволяющих в режиме реального времени следить за функцией отдельных нервов и минимизировать риски.

Ежегодно в отделении нейрохирурии выполняется свыше 800 сложных вмешательств на головном и спинном мозге. При лечении заболеваний позвоночника используются новейшие технологии декомпрессии и стабилизации с применением современных металлоконструкций и эндовидеохирургии.