Больше 800 заявок подали липчане на участие в проекте «Флагманы образования»

Жители Липецкой области подали 828 заявок на участие в конкурсных треках проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Со всех регионов России и из 56 стран мира было получено свыше 100 000 заявок.

Участие в проекте «Флагманы образования» открывает возможности для профессионального и личностного роста студентов, педагогов и административных работников сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики. Победители могут войти в кадровый резерв разного уровня – муниципального, регионального и федерального, получить именной сертификат, найти наставника или партнера для совместных инициатив, а также присоединиться к экспертному сообществу «Созвездие Флагманов образования», в котором лидеры сферы делятся опытом и развивают систему образования сообща.

Среди заявок от липчан – 132 на участие в треке «Государство», который дает знания о ключевых управленческих процессах в стране. 117 – на трек «Медиа», который знакомит с медиакомпетенциям цифровой эпохи и учит говорить с молодежью на одном языке. 111 заявок поступило на трек «Культура», который объясняет, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности. 190 – на трек «Наставничество», который показывает ценность совместной работы для личного и профессионального роста. Конкурсные испытания участники проходят онлайн. Победители отборочных этапов будут приглашены на очные мероприятия с культурно-просветительской программой в Москву, Московскую, Нижегородскую области и в Ставропольский край.

Кроме того, до 31 декабря открыт доступ к цифровым сервисам проекта: «Оценка компетенций» (проверка профессиональных и личностных качеств, позволяющая оценить сильные стороны и получить индивидуальные рекомендации развития), «Библиотека контента» (лучшие практики, курсы и видеоматериалы от экспертов сферы образования и просвещения), «Каталог возможностей» (конкурсы, гранты и другие полезные ресурсы от партнёров). От жителей Липецкой области уже поступило 278 заявок.

По итогам конкурса в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» прошли 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. В числе экспертов – директор Центра развития творчества «Левобережный» Липецка Татьяна Ханеня. Экспертное сообщество помогает внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживает государственные инициативы.

В Год защитника Отечества был создан спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями», представляющий собой серию видеоинтервью. Проект помогает проводить встречи детей с участниками специальной военной операции, выстраивать честный, тактичный и доверительный диалог со школьниками и молодежью о сложных и важных темах – патриотизме, долге, преодолении утрат, героизме, ответственности. Подробности на сайте.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

«Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина в 2018 году. С тех пор она помогает жителям нашей страны и Липецкой области в том числе раскрывать свои таланты, набираться опыта и обучаться у ведущих экспертов, чтобы реализовывать потенциал в полной мере на благо процветания родного края и государства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.