Школа села Борки Тербунского района получила новый школьный автобус. Он куплен за счёт средств регионального бюджета. Транспорт оснащён навигацией и средствами технического контроля. Как отметили в региональном управлении образования и науки, автобус комфортный и безопасный.

До конца года ещё шесть новых школьных автобусов появятся в Данковском, Добринском, Липецком и Хлевенском районах, Становлянском и Добровском округах. Техника также приобретается за счёт средств регионального бюджета.

«Тринадцать тысяч детей в нашем регионе ездят в школу на автобусах. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность маленьких пассажиров, мы ежегодно обновляем автопарк. С 2019 года передали школам 267 автобусов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона добавил, что на ближайшие два года из регионального бюджета выделяется 92,9 млн рублей на закупку школьных автобусов.