Больше 950 тысяч тонн масличных собрали аграрии Липецкой области

Аграрии Липецкой области собрали 957 тысяч тонн масличных культур, что на 80 тысяч тонн больше показателя прошлого года.

Как сообщила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова, рост обеспечен как за счет расширения посевных площадей до 433 тыс. га и хорошей. В этом сезоне аграрии собирают в среднем по 26 центнеров с гектара и рапса, и сои, что существенно выше прошлогодних значений.

«Урожай масличных этого года — это не просто цифры. Это серьезное достижение наших фермеров и крупных хозяйств, которое позволяет региону укреплять свои позиции на федеральном аграрном рынке», — прокомментировала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.