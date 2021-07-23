В этом году большой объем дорожных работ проводится в Дубовском сельском поселении. По словам его главы Дениса Пригородова, месяц назад удалось заасфальтировать улицу Фабричную в селе Хворостянка длиной примерно 600 метров. До этого она имела щебеночное покрытие.

В самом Дубовом две недели назад асфальт появился на улице Садовой, где раньше также была щебенка. Наконец-то заасфальтировали проблемный участок протяженностью примерно 200 метров в районе парка.

Старый асфальт на этом отрезке был весь в ямах и справедливо вызывал нарекания автомобилистов, бивших свои машины на этих ухабах.

Завершаются работы по укладке асфальта до села Ивановка длиной около 5 километров. Раньше эта дорога также была вся яма на яме.

Ровный асфальт постепенно приходит на многие сельские улицы. Грунтовки уходят в прошлое.