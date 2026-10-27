Больше, чем спорт

Родители юных спортсменов выразили благодарность тренеру своих детей.

«В эпоху, когда внимание наших детей безраздельно поглощено экранами смартфонов, найти человека, способного стать для них настоящим ориентиром — редкая удача. Мы, родители ребят из секции тхэквондо, хотим сказать искреннее спасибо нашему наставнику Николаю Владимировичу Лихачеву.

Для наших детей тхэквондо давно перестало быть просто набором приемов или способом выплеснуть энергию. Благодаря тренеру это стало для них хорошей школой жизни. Мы видим, как на тренировках закаляется характер детей: здесь учат не только бить, но и держать удар, не только побеждать, но и с достоинством принимать поражения. Это воспитание личности, где на первом месте стоят уважение, выдержка и понимание того, что любой успех, это прежде всего, результат упорного труда.

Особенно остро мы чувствуем это на соревнованиях. Недавний фестиваль «Сила духа» в Воронежской области стал для нас настоящим испытанием и праздником одновременно. Наблюдать за тем, как Николай Владимирович работает с ребятами в моменты пикового напряжения бесценно. Он умеет подобрать те самые слова, которые гасят страх перед выходом на дадянг, настраивают на бой и помогают не падать духом, если что-то пошло не так.

Результат его работы виден не только в медалях, хотя блеск в глазах детей при награждении — всегда особенный момент. Главное, как они меняются в повседневной жизни: становятся собраннее, ответственнее и увереннее в себе.

Николай Владимирович, спасибо вам за ваше безграничное терпение. За то, что вы не позволяете им сдаваться и верите в каждого из них даже в те моменты, когда они сами готовы опустить руки. Вы учите их быть людьми с крепким внутренним стержнем, и это то, что останется с ними навсегда, далеко за пределами спортивного зала.

Мы гордимся тем, что наши дети растут под Вашим крылом. Желаем вам неиссякаемой энергии, новых профессиональных высот и, конечно, талантливых и благодарных учеников!