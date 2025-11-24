Больше четырех млн тонн зерновых и зернобобовых намолочено в Липецкой области

Общий сбор зерновых и зернобобовых культур в Липецкой области с учетом кукурузы на зерно превысил 4 млн тонн в бункерном весе. Это один из лучших результатов за всю историю области. Как сообщили в региональном минсельхозе, уборка пшеницы, ячменя, ржи и гороха уже давно завершена. Сейчас аграрии занимаются кукурузой на зерно. Обмолочено 58% площадей. Несколько тормозит процесс погода. На 24 ноября с 43 тыс. гектаров намолочено 466 тыс. тонн. Всего в этом году под «царицу полей» отведено около 74 тыс. гектаров. Урожайность продолжает превышать 100 центнеров с гектара. Лидер по урожайности – Измалковский округ, где в среднем с гектара получают 125 центнеров.

«Урожай этой осени уже отмечен рядом рекордных показателей. Продолжаем наблюдать за ходом работ на полях региона и надеемся, что липецким аграриям удастся успешное завершение уборочной», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.