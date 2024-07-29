Больше четырёх тонн кабачков с помощью проекта «Агрегатор» отгрузили в крупную торговую сеть Ольга и Руслан Сулеймановы из Тербунского района. Проект реализуется под патронажем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с ноября 2022 года. За это время отгружено более 5,8 тысячи тонн овощей, яблок, зелени и зеленых салатов, более 60 тысяч единиц молочной продукции и свыше 52 тонн мучных, мясных изделий и полуфабрикатов.

«Агрегатор» направлен преимущественно на поддержку малых форм хозяйствования. Благодаря проекту наши фермеры получают гарантированный рынок сбыта и стабильный доход, жители региона — свежие местные продукты без наценки. Мы планируем интегрировать в «Агрегатор» ещё больше получателей соцконтракта», – комментирует глава региона Игорь Артамонов.

«Агрегатор» выступает в качестве связующего звена между фермерами и представителями одной из крупнейших торговых сетей магазинов в России, на полках которой и реализуется местная продукция. «Агрегатор» берет на себя решение вопросов заведения товарных позиций в товарную матрицу, формирование крупных партий продукции от нескольких поставщиков, оформление документации на продукцию, согласование с покупателями формы и вида упаковки, а также прохождение экспертизы качества каждой партии товара.

В настоящее время ассортимент липецкого «Агрегатора» насчитывает 38 товарных позиций. Это овощи «борщевого набора», тыква, кабачки, салаты и зелень — шпинат, рукола, «Айсберг», пекинская капуста, сельдерей, а также молочная продукция, мясные и мучные полуфабрикаты, колбаса, зельц, холодец и ветчина. Продукция поставляется в 219 магазинов Липецкой области, а также в распределительные центры «Курск» и «Воронеж».