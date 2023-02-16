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Более девяти тысяч заявок, поступивших от семей мобилизованных, в Липецкой области выполнили социальные кураторы. Это специалисты, которые постоянно находятся на связи с семьями военнослужащих и помогают им в решении самых разных вопросов – от бытовых до юридических.

Липецкая область одной из первых внедрила комплексную поддержку семей военнослужащих. Она закреплена законами и охватывает все сферы жизни. Помощь предусмотрена для каждого – от беременной супруги до пожилых родителей.

Управление социальной политики Липецкой области подготовило подробный список мер поддержки, на которые в регионе могут рассчитывать участники специальной военной операции и их семьи.

Законодательство

Закреплен целый пакет законов, который предоставляет льготы семьям военнослужащих.

— бесплатное горячее питание для школьников, в том числе, посещающих продлёнку;

— компенсация на питание студентам ссузов;

— бесплатное посещение детьми культурных мероприятий;

— компенсация платы за детский сад (в том числе, частный);

— медицинское обслуживание вне очереди для всех членов семьи;

— льготный проезд – 50% стоимости билета на городских и пригородных маршрутах;

— бесплатное санаторно-курортное лечение беременной супруги участника СВО;

— бесплатное предоставление социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях нуждающимся в них родителям участников СВО;

— члены семей военнослужащих получили возможность пройти профессиональное обучение бесплатно, по образовательному сертификату;

— семьи участников СВО, в которых воспитываются дети до 3 лет или дети с инвалидностью, могут заключить социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации;

— дети до 15 лет из семей, в которых один из родителей (оба родителя) принимают (принимали) участие в проведении СВО имеют право на бесплатный оздоровительный отдых;

— ученики 1-6 классов из семей мобилизованных без очереди зачисляются в группы продленного дня;

— зачисление в детские сады и школы рядом с домом для детей из семей участников СВО.

Программа социального кураторства

По принципу «одного окна» за каждой семьей закрепляется социальный куратор. В информационной системе он создает «Социальный паспорт», в который вносится вся информация о семье мобилизованного, получаемых и необходимых мерах поддержки, потребности в социальном, медицинском, бытовом обслуживании, образовательных услугах, психологической, юридической помощи, необходимости в трудоустройстве и т.д.

Для постоянной связи с семьей функционирует чат-бот «Патронаж», обеспечивающий постоянную связь с социальным куратором, контроль исполнения потребностей, индивидуальное информирование.

Юридическая и помощь

Семьи мобилизованных могут получить бесплатную юридическую консультацию на базе МФЦ.

Дважды в неделю консультацию оказывает региональное отделение Ассоциации юристов России.

Содействие занятости и психологическая помощь

С начала 2023 года пройти бесплатное обучение в рамках программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» могут жёны мобилизованных. На данный момент доступно более 90 программ обучения.

Также в центрах занятости появились практикующие психологи, которые проводят групповые и индивидуальные встречи с жителями региона. Особый акцент в работе делается на категорию семей, чьи мужья находятся в зоне СВО. Служба занятости активно сотрудничает с социальными кураторами, и по мере необходимости специалисты выезжают на встречи.

Помимо этого, основной помощью службы занятости остается трудоустройство и содействие в открытии своего дела.

Возможность выбора необходимых мер поддержки через «Госуслуги»

Липецкая область вошла в четвёрку пилотных регионов в стране, где внедрилась такая технология.

С 9 ноября 2022 года военнослужащие и члены их семей могут выбрать необходимые меры поддержки на портале госуслуг.

Реабилитация

Участники СВО могут пройти бесплатный курс по направлениям социально-медицинской, социально-бытовой и социально-психологической реабилитации продолжительностью до трёх месяцев на базе Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».

Медицинская реабилитация включает использование лечебной и адаптивной физкультуры, массажа, механотерапии, аппаратной физиотерапии, водных процедур, иппотерапии.

Социальная реабилитация направлена на изменение внутреннего состояния человека.

В рамках профессиональной реабилитации можно обучиться девяти профессиям, в том числе получить специальность водителя категории «В», оператора ЭВМ.