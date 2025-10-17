Больше двух миллионов рыб-санитаров выпустили в реку Воронеж в Липецкой области

2,2 млн мальков сазана и толстолобика выпустили в реку Воронеж Липецка. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии и Липецкой области, зарыбление водоемов – искусственный процесс заселения водных объектов рыбной молодью. Делается это для восстановления популяции и баланса в действующих водоемах. Сазан и толстолобик питаются микроскопическими водорослями и являются хорошими мелиораторами водоёмов. Эта рыба профильтровывает зацветшую зелёную и мутную воду, делая её чистой и прозрачной.

За последние три года в реки Дон и Воронеж выпустили более 1,7 млн сазана, белого амура и толстолобика. В течение двух лет в водоемы Липецкой области выпустят до 4 млн млн мальков рыбы.

«Зарыбление рек — наш вклад в будущее экосистемы всего региона. Надеюсь, скоро мы увидим положительный эффект от выпуска в главную реку Липецка такого количества мальков. И, конечно же, увеличение количества рыбы порадует местных рыбаков», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.