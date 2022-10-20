Несмотря на непогоду, липецкие аграрии обеспечивают все шесть сахарных заводов региона сырьём. Уборка свёклы ведётся в 16 районах. На 20 октября текущего года получено 2 млн 46 тысяч тонн.

Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, урожайность сахарной свёклы на 20% выше прошлогодней. В среднем с гектара липецкие аграрии получают 418 центнеров.

«Благодаря профессионализму наших аграриев, использованию инноваций в сельском хозяйстве и весомой государственной поддержке агропромышленный комплекс региона постоянно развивается и ежегодно показывает выдающиеся результаты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодняшний день сахзаводы региона переработали 1,8 млн тонн сладких корней. Из свёклы нового урожая получено 245 тысяч тонн сахара. Параллельно Добринский завод выводит на хранение сироп для последующей его переработки на сахар, когда основной сезон будет завершён. Уже получено 14,2 тысячи кубических метров сиропа. Также выработано 26,7 тысячи тонн жома и 17,9 тысячи тонн мелассы.