Больше двух тысяч участников узнали о программах обучения по «Профессионалитету» в Липецкой области

Итоги Всероссийского Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» подвели в Липецкой области. Будущие абитуриенты и родители побывали на площадках ЛГТУ, Липецкого металлургического колледжа, Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецкого медицинского колледжа, ЕГУ им. И. А. Бунина. Старшеклассники познакомились с востребованными рабочими профессиями, современными программами обучения, узнали о гарантированном трудоустройстве выпускников на ведущих предприятиях региона.

«Основная задача «Профессионалитета» – качественно подготовить специалистов, которые будут востребованы и трудоустроены на предприятиях Липецкой области. Студенты получают практические навыки, которые максимально приближены к реальным рабочим условиям», – неоднократно подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кафедра электрооборудования ЛГТУ совместно с ПАО «Россети Центр» филиала «Липецкэнерго» организовала экскурсию для девятиклассников. Школьники посетили энергетическую подстанцию, где познакомились с работой основного электрооборудования, узнали об особенностях профессии электрика и возможностях обучения. На интерактивных площадках кластера цифровизации электроэнергетики ребята смогли не только узнать о профессии инженера-энергетика, но и попробовать себя в роли настоящего специалиста.

В Липецком металлургическом колледже для потенциальных абитуриентов проходили профессиональные пробы, мастер-классы в мастерских, работал консультационный пункт по поступлению в колледж. Участники познакомились с материально-технической базой колледжа, сроками обучения, трудоустройстве и перспективах обучения и даже смогли получить первичные профессиональные навыки.

В Липецком медицинском колледже представили учащиеся и выпускники 9-11 классов школ города Липецка и Липецкой области, а также их родители, участвовали в экскурсии по аудиториям колледжа, мастер-классах и профессиональных пробах, которые позволяют попробовать себя в различных медицинских специальностях. Среди них, например, измерение артериального давления, подсчет пульса, определение числа дыхательных движений и проведение антропометрии. Также обсуждались вопросы трудоустройства и меры социальной поддержки для выпускников.

В Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий под руководством опытных наставников ребята изучили некоторые этапы работы на современном оборудовании, побывали на экскурсии в автотехцентре, прикоснулись к современным профессиям и востребованным специальностям. В ЕГУ им. И. А. Бунина тоже прошел день открытых дверей. Образовательно-производственный кластер «АгроХимБиоТех появится на базе агропромышленного института в 2025 году. Здесь будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков. В этом году ЕГУ имени И. А. Бунина предлагает 260 бюджетных мест, 60 из которых выделены на программы «Профессионалитета».