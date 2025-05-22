Больше липецких бойцов СВО теперь имеют право на льготную газификацию

Право на компенсацию за покупку и установку газового оборудования в размере 130 тысяч рублей теперь есть у участников СВО, выполняющих боевые задачи на приграничных территориях, а также у членов их семей. Изменения в закон «О предоставлении государственной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию жилого помещения» приняли Депутаты Липецкого областного Совета сегодня, 22 мая, на внеочередной сессии. Поправки расширяют перечень льготников.

Ранее программа уже охватывала участников СВО, их родных, инвалидов I группы, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и других льготников. «Газификация — важный шаг к повышению качества жизни липчан. Поэтому мы продолжаем расширять меры поддержки, чтобы помощь была адресной и своевременной. Эта инициатива – ещё один шаг в реализации социальных обязательств региона перед теми, кто обеспечивает безопасность страны», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Льготная газификация не зависит от уровня доходов заявителя. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 30 ноября 2024 года. Подать заявление можно в МФЦ.