Липецкая область реализует пилотный проект по строительству быстровозводимых корпусов в загородных оздоровительных детских лагерях. В пяти лагерях таких строений будет 15. Это позволит принять на 2700 детей больше. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, выступая в региональном парламенте.

Отдельно отмечено, что былое величие возвращает лагерь «Прометей». Здесь уже построено три модульных корпуса (еще два добавятся в 2025), возведён крытый бассейн, открыт современный Центр «Технологии», реконструируются костровая и центральная площадь. За год отдохнуть здесь смогут 6000 детей.

Еще одно учреждение, заслуживающее отдельного внимания, – военно-патриотический лагерь «Авангард». Он начал работать в регионе в 2022 году. Тогда было проведено шесть смен, участниками которых стали 449 человек. В 2024 году показатели значительно больше: 24 смены, 1900 человек, открыты курсы для девочек. Для отработки тактических навыков в лагере созданы тактическое учебное поле, полоса препятствий, тир, скалодром, веревочный городок, тренажер-симулятор грузовика.

«В планах расширять возможности лагеря, чтобы здесь могли тренироваться не только школьники и воспитанники спортклубов, но и все желающие, в том числе взрослые», – подчеркнул губернатор.