Липецкой области на 2023 год выделено больше миллиарда рублей на реализацию программы соцконтрактов. Сумма на 314,5 млн рублей больше той, что была предоставлена на 2022 год. Значительное увеличение связано с ростом суммы, которая выделяется с июля текущего года в рамках социального контракта на открытие своего дела или ведение личного подсобного хозяйства – 350 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

«Социальный контракт – мера поддержки, которая хорошо себя зарекомендовала. Жители региона активно ей пользуются и улучшают своё материальное положение, развивают бизнес. Много успешных проектов в районах, что крайне важно для развития сельской местности», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На выделенные 1 млрд 153 млн рублей в следующем году планируют заключить 5812 социальных контрактов, сообщает региональное управление социальной политики. Как отмечают в ведомстве, в этом году жители Липецкой области активно заключали социальные контракты на открытие своего дела в статусе индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Таких соцконтрактов уже около 2,5 тысячи. Также востребованы социальные контракты на поиск работы. «Популярность этих направлений объясняется их эффективностью. Такая помощь позволяет людям не просто пережить трудную ситуацию, а выйти из неё, обрести более высокий доход, – говорит заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Заключить социальный контракт могут семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума. Помощь на основании соцконтракта даёт малоимущим семьям, гражданам широкие возможности улучшить своё материальное положение. Можно найти новую работу, открыть своё дело, поднять на новый уровень личное хозяйство. Если человеку по объективным причинам не подходят эти направления соцконтракта, он может получить средства на приобретение предметов первой необходимости: одежды, обуви, продуктов питания.

В 2022 году Липецкая область не раз оказывалась в числе лучших в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Так, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по охвату малоимущих семей этим видом поддержки, по её эффективности и по количеству заключённых контрактов – сейчас это уже 5802. Кроме этого, в октябре разработанное в регионе мобильное приложение «Социальный контракт» победило в двух номинациях всероссийского IT-конкурса. Сервис содержит полную информацию о помощи на основании социального контракта. Он позволяет просчитать доход семьи, познакомиться с витриной бизнес-планов, подать заявление на предоставление помощи, отследить статус рассмотрения заявления. Заключившие контракт могут подать через приложение отчёт о его реализации.