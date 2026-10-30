Больше миллиона мальков сазана выпустят в реку Воронеж в Липецкой области

В Липецкой области дан старт масштабному зарыблению реки Воронеж. В этом году в водоём выпустят свыше 1,3 миллиона мальков сазана. Мероприятие продлится до середины ноября.

Два последних года объёмы выпуска рыбы остаются беспрецедентными. Это стало возможным благодаря соглашению и его активному исполнению между правительством региона и главной научной организацией в сфере рыбного хозяйства. В рамках достигнутых договорённостей проведено дополнительное обследование водных объектов — прежде всего реки Воронеж, Матырского водохранилища и реки Дон. Специалисты выявили необходимую кормовую базу, которая позволяет увеличивать объёмы выпускаемой рыбы в водные объекты.

Выпуск организован поэтапно: на текущей неделе в реку отправили 800 тысяч особей, ещё 500 тысяч мальков пополнят водоём позже. Мальков выращивают специализированные питомники — Воронежский и Березовский питомники. Прежде чем попасть в естественную среду, рыба около полугода росла в питомнике — от икринки до полноценной особи.

Сазан играет ключевую роль в поддержании экологического баланса водоёма. Он выступает природным мелиоратором: активно поедает водоросли и донный ил, фильтрует зацветшую и мутную воду, предотвращая зарастание реки и улучшая её кислородный режим.

В мероприятии приняли участие местные рыбаки и дети — каждый мог лично выпустить малька в воду. Жители отмечают, что река является для них любимым местом отдыха, и за последние годы улов заметно вырос.

«Перед нами стоит важная задача — сохранить и приумножить природные богатства нашего региона. Программа по восстановлению рыбных запасов — это серьёзный вклад в будущее экосистемы Липецкой области. Выпуск мальков ценных пород рыб позволит не только поддержать, но и значительно увеличить популяцию в реках Дон и Воронеж. Это планомерная и системная работа, которую мы будем продолжать вместе с федеральными структурами и нашими экологами», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.