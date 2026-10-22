Больше половины подсолнечника в Липецкой области уже убрано с полей. Так, обмолочено 110 тыс. из 208 тыс. гектаров, отведённых под эту культуру. Вес урожая на 22 октября составляет 280 тыс. тонн. Средняя урожайность подсолнечника с гектара – 25,5 центнера. В прошлом году на эту дату с одного гектара собирали по 21,3 центнера.

Лидеры по валовому сбору – усманские аграрии. Они уже намолотили 31 тыс. тонн подсолнечника. Лучшая урожайность в Долгоруковском округе. Там получают с гектара больше 29 центнеров.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области, всего в регионе собрано 806 тысяч тонн масличных. Существенную долю в этом урожае занимает соя: её намолочено 364 тыс. тонн. Уборка этой культуры подходит к завершению – осталось обмолотить 6% площадей. Уборка рапса практически завершена. Аграрии получили рекордные 162 тыс. тонн.

«Уборочная кампания этого года не перестает радовать и удивлять показателями, которые выше прошлогодних. Растениеводство Липецкой области действительно прогрессирует, что является результатом применения передовых технологий и верного служения своему делу тружеников АПК», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.