Больше полувека в мире и согласии

Василий Васильевич и Валентина Николаевна Перовы из Верхней Матренки в прошлом году отметили 55-летие совместной жизни. С этой датой их приезжали поздравить работники Добринского загса.

Когда-то они жили на соседних улицах. Василий был местным, семья Валентины переехала сюда из Березнеговатки. Парень сразу приметил симпатичную и очень скромную девушку. Три года писал ей письма из армии.

Хорошо помнит тот день 23 июня 1968 года, когда вернулся со службы. Говорит и в шутку, и всерьез: «Успел только снять армейские сапоги, гляжу, а Валентина в клуб идет. Взял велосипед и за ней. С тех пор мы больше уже не расставались…»

Расписались 11 декабря 1969 года, как полагается, в присутствии свидетелей. И … разошлись по своим домам. Свадьбу решили сыграть на Рождество. А до этого времени, несмотря на законное супружество, жили врозь.

Зато потом гуляли три дня! Все традиции были соблюдены: накануне свадьбы в дом жениха перевезли приданое невесты. А оно было по тем временам богатым (пуховая перина, подушки, три ковра, за которыми Валентина специально в Москву ездила…).

Жить стали в саманном домишке Перовых вместе со свекровью Анной Михайловной, которая рано осталась вдовой.

— Отец умер за два месяца до моего рождения, 9 мая 1946 года, — рассказывает Василий Васильевич. — А я родился 12 июля. Поднимала меня одна мать. Из-за нее я и остался в своем селе, не мог бросить на старости лет одну.

Раньше, считай в каждом деревенском доме была своя бабушка, которая помогала выхаживать внуков, приглядывала за домом, пока молодые работали. Вот и Анна Михайловна в семье была старшей хозяйкой, к которой прислушивались, ее уважали. Помимо домашних хлопот, подрабатывала к своей небольшой пенсии. Была хорошей портнихой, к ней часто обращались с заказами односельчане.

В 1975 году Перовы построили новый дом, в котором живут по сей день. Всегда держали большое подсобное хозяйство. Вспоминают, как когда-то выращивали на своем огороде на сдачу табак, позже по 7 тонн лука сдавали. Работали всей семьей. Все для того, чтобы помочь детям приобрести свое жилье.

— Когда-то люди спорили за лишний клочок земли, — продолжают супруги Перовы. — Работники сельсовета мерили-перемеряли участки, чтобы никто себе лишних соток не захватил. А сейчас многие свои огороды побросали…

Перовы — очень трудолюбивая семья. Василий Васильевич был колхозным электриком. Валентина Николаевна в свое время отучилась на пекаря и, вернувшись в Верхнюю Матренку, кормила всю округу вкусным хлебом. Три года заведовала местной пекарней.

— Тогда к нам хлеб из Добринки не возили, — рассказывает собеседница. — Мы сами пекли его на четыре колхоза: Фрунзе, Чапаева, Ленина и Мичурина. Оттуда приезжали хлебовозы на лошадях за свежей выпечкой. Работали сутками в четыре смены. По 300 буханок за смену выпекали два сорта черного хлеба и батонов.

Когда пекарня закрылась, Валентина Николаевна работала в КБО, была и соцработницей. Но по сей день радует кулинарными изысками всю свою родню. Печет вкусные блины, пироги с капустой и картошкой…

Свой дом и приусадебный участок Перовы содержат в идеальном порядке. Его смело можно назвать образцово-показательным по благоустройству. Так что скучать супругам-пенсионерам некогда. А скрашивать досуг им помогают интернет (глава семьи любит посидеть с планшетом) и наша газета «Добринские вести», которую они выписывают без перерыва вот уже много лет. Рассказывают, что раньше получали много периодики. Но со временем по понятным причинам от многих газет и журналов пришлось отказаться, а вот с районкой расставаться они не собираются. А нам, в свою очередь, приятно видеть супругов Перовых в числе наших постоянных читателей.

👤📇 Автор: Ольга ФРОЛОВА.